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İstanbul'da olay, Ataşehir'de, Çarşamba akşamı 13 FY hat numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre bir kadının fotoğrafını çeken şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı.

TELEFONUNU ALMAK İSTEDİLER

DHA'da yer alan habere göre otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak, telefonunu almak istedi.

"GÖZÜMÜZ KAYIYOR GİYMEYİN BÖYLE"

"Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli ise, cep telefonunu vermek istemedi. Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. O anlar otobüs yolcularının cep telefonu kamerasına yansıdı.