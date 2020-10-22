Otobüste cinsel istismar! O anlar kamerada

Bir şehirlerarası otobüste, 17 yaşındaki genç kız, kendisine yönelik cinsel saldırıyı sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde genç kız, yan koltukta kendisini izleyerek cinsel istismarda bulunan muavini cep telefonuyla kayda aldı.

Kayda alının videoda muavinin, 17 yaşındaki yolcuyu izleyerek cinsel saldırıda bulunduğu görüldü.