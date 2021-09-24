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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Büyükşehir Belediyesine ait 121 numaralı Edremit – TOKİ otobüsünde seyahat eden 72 yaşındaki Fahrettin Adıyan isimli bir yolcu aniden fenalaştı.

Yolcunun fenalaştığını gören otobüs şoförü Mehmet Salih Avar otobüsü durdurup yolcunun yanına giderek ilk müdahalede bulunup kalp masajı yaptı.

Adıyan’ın durumunun kötüye gitmesi üzerine tekrar direksiyon başına gecen şoför güzergâhından çıkarak hastanenin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesine giden Avar, hastayı kısa sürede sağlık görevlilerine teslim etti.

Bir süre hastane önünde bekleyen şoför, hastanın durumunun iyiye gitmesi üzerine hastaneden ayrıldı. Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım. Sonra araçta sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi ben sağlıkçıyım deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim siz hasta ile ilgilenin bende hastaneye görüreyim dedim. Hastayı hastaneye götürdük hastanın durumu da baya kötüydü sağlıkçı arkadaşlar geldiler hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum."