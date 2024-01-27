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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Otobüs kazaları arttı! Kazaları önlemek için neler yapılmalı?

        Otobüs kazaları arttı! Kazaları önlemek için neler yapılmalı?

        Son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı kazalar artış gösterdi. Aralık ayından bugüne toplamda 33 kişi yaşamını yitirirken 271 kişi de yaralandı. Peki bu kazaların artmasının nedeni nedir? Önüne nasıl geçilebilir?

        ss@cyh.com.tr
        Giriş: 27.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:53
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        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
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        Kastamonu’da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından gözler yine şehirlerarası yolcu otobüslerine çevrildi. Son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların sayısı arttı.

        Kazaların artmasının nedenini ve alınması gereken önlemleri Sürüş Güvenliği Uzmanı Sinan Çetin Habertürk’e anlattı.

        OTOBÜS KAZALARININ SEBEPLERİ NELER?

        Çetin, Son zamanlarda otobüs kazalarının çok fazla artış gösterdiğini belirterek “Ciddi bir insan kaybına neden oluyor.” diye konuştu. Çetin, “Şimdi öncelikle şunu bilelim trafik kazalarının yüzde 98'i insan kaynaklı oluşan kazalar. Bu da şu anlama geliyor uykusuz veya yorgun sürücünün araç kullanması. Diğer nedenler ise dikkatsiz sürücünün araç kullanması veya araçta oluşan mekanik sorunları sürücünün daha önce dikkat ederek bu işten kurtulabilme ihtimali varken dikkat etmemesi, yol şartları ve hava şartlarının değişkenlik göstermesi olarak sıralanabilir.” ifadelerini kullandı.

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        KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

        Uzun yollarda sürücülerin kemerlerini takılı tutması gerektiğini vurgulayan Çetin, “Aslında bu zorunlu bir durum fakat maalesef ülkemizin yüzde 90'ı bu duruma uymuyor. Ölüm ve ağır yaralanmaların önüne geçmek için en önemli şey emniyet kemeri." diye konuştu.

        Sürücülerin önce araçlarının seyahate uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini belirten Çetin, “Lastiklerinde herhangi bir deformasyon var mı? Herhangi bir hava basıncı değişikliği var mı? Bunları görerek aracın uygun olup olmadığını seyahate bakmaları gerekiyor.” dedi.

        Hava şartlarına da değinen Çetin, “Yağmur yağan bölgelerde yeni yağmur yağmışsa o zemin kayganlığını dikkate alarak hızlarını düşürerek virajlarda fren tepkimelerinin uzayacağını öngörmeleri gerekiyor. Karlı veya buzlu havalarda araç kullanırken bu zeminlerde araçların kayma ihtimalini öngörerek araç kullanmaları, direksiyon manevraları veya fren tepkilerinin ona göre ayarlanması gerekiyor.” dedi.

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