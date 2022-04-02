Otizmli öğrenciler organik atıklardan 'sukulent' üretiyor

Kırklareli'ndeki özel eğitim meslek okulunda eğitim gören otizmli öğrenciler, okullarındaki çay ocağı ve yemekhaneden çıkan organik atıklarla elde ettikleri kompost ile sukulent (gövdesinde, dallarında veya yapraklarında su tutma becerisi yüksek olan etli bitki türü) üretiyor.
AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin atık oluşumunu engelleme konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okuluna, kompost makinesi gönderildi.
Otizmli öğrenciler, okullarındaki çay ocağı ve yemekhaneden çıkan organik atıkları toplayıp, tarım atölyelerine kurulan kompost makinesine götürüyor.
Organik atıkları bir miktar talaş, ot ve samanla harmanlayan öğrenciler, makine yardımı ile fermente ediyor.
Yaklaşık 15 günlük fermente sürecinde öğrenciler, seramik atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.
Önceden hazırlanmış kalıplarda killi toprak ile saksı üreten öğrenciler, fermente süreci tamamlanan kompostları saksılara doldurup sukulent yetiştiriyor.
Her aşaması otizmli öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ürünler okul idaresince satılıp, elde edilen gelirin yüzde 30'u öğrencilere paylaştırılıyor.
"İKİ HAFTADA 100-150 KİLOGRAM KOMPOST ÜRETİYORUZ"
Tarım teknolojileri öğretmeni İlkkan İskeç, okuldaki tüm atıkları değerlendirerek kompost ürettiklerini söyledi.
Okul bahçesindeki otlar, mutfaktan çıkan çay, kahve, meyve, sebze atıklarını geri dönüşüme kazandırdıklarını anlatan İskeç, "Bu atıklar geri kazandırıldığında hem ekonomiye faydası oluyor, hem de bize onları tekrar kullanma şansı veriyor. İki haftada 100-150 kilogram kompost üretiyoruz" dedi.
Kompost üretimi ile öğrencilerin gelir de elde ettiğini belirten İskeç, "Ürettiğimiz kompost toprağımızı saksılara koyduktan sonra yetiştirilen sukulentleri satıyoruz. Öğrencilerimizin bu faaliyet ile rahatladıklarını ve kendilerine olan öz güvenlerinin yerine geldiğini gözlemliyoruz" diye konuştu.
"BAŞARDIĞIMI ANLAYINCA MUTLU OLUYORUM"
Öğrencilerden Semih Yenilmez ise kompost kullanarak bitkiler ürettiklerini ifade etti.
Tarım atölyesinde kendisini çok mutlu hissettiğini aktaran Yenilmez, "Başardığımı, bir şeyler öğrendiğimi anlayınca mutlu oluyorum. Eve gidip anlatıyorum, annem de mutlu oluyor" dedi.
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