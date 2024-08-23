Bu imkanı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür eden Deveci, şöyle devam etti: "Programın amacı, sadece tatil yapmak, iyi vakit geçirmek değil, bunların yanı sıra çocukların ve velilerin psikolojik destek almasını sağlamaktır. Zira burada neredeyse otizmli çocuk sayısı kadar psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görev almaktadır. Bakanlığımızın derinlemesine yaptığı bir çalışma söz konusudur. Bu program otizmli çocukları yerinde gözlemlemek ve onları doğru değerlendirmek adına güzel bir fırsat oldu. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklar için devletin tüm imkanlarını seferber eden başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakan'ımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."