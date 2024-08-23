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        Yaz kampına katılan otizmli çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki yaz kampına aileleriyle katılan otizmli çocuklar, hem eğitim gördü hem de sosyal faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirme imkânı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:15
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          Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kefken Gençlik Kampı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 5 günlük programa, 21 otizmli çocuk ve aileleri katıldı.

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          Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki kampta özel çocuklar ve ebeveynleri, denize girdi, ebru çalışması, top kapmaca, isim bulmaca, kartal oyunu gibi geleneksel sokak oyunları oynadı, müzikli oyun faaliyetleri, akıl, zeka ve matrak oyunları ile el baskısı yaptı.

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          Bakanlık tarafından görevlendirilen psikolog ve sosyal destek uzmanları da çocuklar ve velileriyle yakından ilgilendi.

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          Katılımcıların, doğayla iç içe vakit geçirmenin yanı sıra geleneksel oyunlar oynama ve psikolojik destek çalışmalarından yararlanma fırsatı elde ettiği etkinliğin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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          Eğitim yöneticisi Nasuh Deveci, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kefken Gençlik Kampı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının misafiri olarak bulunduklarını belirterek, burada otizmli çocuklar ve ailelerinin hem tatil yaptığını hem de psikolojik destek çalışmalarından yararlandığını söyledi.

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          Bu imkanı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür eden Deveci, şöyle devam etti: "Programın amacı, sadece tatil yapmak, iyi vakit geçirmek değil, bunların yanı sıra çocukların ve velilerin psikolojik destek almasını sağlamaktır. Zira burada neredeyse otizmli çocuk sayısı kadar psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görev almaktadır. Bakanlığımızın derinlemesine yaptığı bir çalışma söz konusudur. Bu program otizmli çocukları yerinde gözlemlemek ve onları doğru değerlendirmek adına güzel bir fırsat oldu. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklar için devletin tüm imkanlarını seferber eden başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakan'ımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

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          Deveci, otizmli çocukların eğitim sürecinin bütünlük içerdiğini dile getirerek, çocuklarda buradaki faaliyetlerden sonra farklılık görmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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          Bunu sağlamak için bir program hazırlayıp uyguladıklarını belirten Deveci, "Davranış değişikliği, modellemelerle çocukların gelişim alanlarına katkı sağlamak istiyoruz. Psikolojik anlamda çocuklar buraya geldiği için rahatlıyorlar. Çocukların mutlu olması çok önemli. Otizmli çocukların eğitimi uzun soluklu bir süreç. Velilerimiz, çocuklarda stresten arınmış bir hal gözlemlediklerini ifade ediyor. Bu da aslında bize faaliyetin ne kadar yerinde olduğunu, yararlı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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          Kampa 11 yaşındaki oğlu Musab ile katılan Mehmet Halit Atuğ, çok güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

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          Buradaki faaliyetin ömür boyu hafızalarından silinmeyeceğini vurgulayan Atuğ, "Bunu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Bakanlığımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Bize mutluluk verdiler, Allah onlara da aynı mutluluğu yaşatsın. Musab evde sürekli bağırıyordu, kapalı ortamda çocuğun sıkıntısı artıyor. Burada temiz havada Musab mutlu oldu. Sakinleşti, sanki üstündeki o yük hafifledi. Çocuk kendine geldi, burada kendini buldu. Bizim için de güzel oldu, biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.

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          Etkinlikte 9 yaşındaki oğlu Atakan ile yer alan Leyla Özbey ise kampta düzenlenen faaliyetlerin oğluna yarar sağladığını belirterek, çocuğunun burada çok sakin ve huzurlu olduğunu anlattı.

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          Oğlunun burada sözlerini daha iyi dinlediğini ifade eden Özbey, "Bu sayede dinleniyorum, çocuğumla vakit geçiriyorum. Atakan burada oyunlara katılmak istiyor. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

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