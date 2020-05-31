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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için farklı engel gruplarına göre tematik olarak rehberler hazırlandığını söyledi. Otizmli bireye sahip ailelere, 65 yaş üzeri yaşlılara, kronik hastalığı bulunan yaşlılara, özel gereksinimli bireylere ve işitme engelli bireyler ve ailelerine yönelik olmak üzere hazırlanan rehberlerden son olarak, otizmli çocuklara yönelik bilgilendirme amacıyla hem basılı hem de görsel çalışmanın tamamlandığını ve ilgili videonun sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydeden Bakan Selçuk, otizmli bireyler için bilgilendirici videoların Türk İşaret Diline çevrildiğini de belirtti.



Otizmli ailelere yönelik rehberin de basım aşamasında olduğunu kaydeden Selçuk; “Koronavirüs salgını sürecinde bilgiye ulaşma; bilgiyi edinebilme ile bilgiyi anlamanın her zamankinden çok daha büyük bir önem kazandı.” diye konuştu.



Otizmli çocuklar için yayımlanan videolarda çocukların dilinden mevcut durumda; evde neler yapıldığına ilişkin bilgiler yer aldı. Videolarda şu ifadelere yer verildi:

“Bu sıralarda ailemle birlikte evdeyiz. Her gün yaptığımız şeyleri yapmıyoruz. Her zaman görüştüğümüz insanlarla görüşmüyoruz. Dışarıda yapmayı sevdiğim aktiviteleri yapamıyoruz. Koronavirüs adında insanları hasta eden bir virüsten bahsediliyor. Ateş ve öksürüğe yol açtığı söyleniyor. Ancak annem ve babam evde benim için yeni bir program hazırladı. Evde yapmayı sevdiğimi etkinlikleri yenilerini ekledik. Evde iyi zaman geçirebiliyoruz. Daha çok oyun oynuyoruz. Virüsten korunmak için ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkıyorum. El dezenfektanı kullanıyorum ve dışarıda maskemi takıyorum. Okulum şu anda tatilde bu süreçte okula gitmeyeceğim, eğitimi evden bilgisayar ve internet aracılığı ile devam edebiliyorum. Bazen çok gergin ve agresif olabiliyorum. Bunu kontrol edemiyorum. Bu durumda ailem kendimi güvende hissettiriyor ve hep böyle sürmeyeceğini söyleyerek beni sakinleştiriyor. Güvenli şekilde; insanlara temas etmeden dışarı çıkabiliyoruz. Kimi zaman hava almak, yürümek bana iyi geliyor. İnsanlar kendilerini kötü hissedebilirler. Büyüklerimin haberleri dinlediklerinde ve bu konu ile ilgili konuştuklarında kaygılı ve gergin olduklarını hissedebiliyorum. Ben de bu konuyla ilgili çok soru sorabilirim agresif davranabilirim üzüntülü ve kaygılı görünebilirim.”



'TÜRK İŞARET DİLİNE ÇEVRİLDİ'

Daha önce de özel ve resmi tüm kuruluşlarda kalan yaşlı ve zihinsel engelliler için rehberler hazırlandığını hatırlatan Selçuk, EBA TV’de yayınlan derslerin ve Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotlarının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanları tarafından, Türk İşaret Diline çevrildiğini de vurguladı.



Bakan Selçuk, ayrıca, “Yeni Koronovirüs Nedir?”, “Yeni Koronovürüs Riskine Karşı 14 Kural” ve “Kovid-19 Nedir?” bilgilendirme videolarının görme engelliler için seslendirildiğini, işitme engelliler için de işaret dili anlatımı ile hazırlanarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlandığını kaydetti.