Otizm nedir?

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülen otizm, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle büyük gelişmelerin kastedildiği bir hastalık. Bu nedenle erken tanıda ebeveynlere büyük görev düşüyor.
Çocuklarında otizmden şüphelenen pek çok anne-baba da otizmi araştırıyor.
İşte otizm hakkında önemli bilgiler...
OTİZM NEDİR?
Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanılmasını etkileyen, yaşam boyu süren gelişimsel bozukluktur. Kaynağı psikolojik değil, nörolojiktir, diğer bir deyişle beynin işlev bozukluklarına bağlıdır. Otizmin beynin ve merkezi sinir sisteminin yapısındaki organik farklılık ya da bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir.
OTİZM NEDENLERİ
Otizmin hızla yaygınlaştığına ve dünyada her 68 çocuktan birinin otizm gösterdiğine dikkat çeken
Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin belirtileri erken çocukluk dönemine, 0-3 yaş arasına dayanıyor. Bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülse de neden ve nasıl oluştuğu tam olarak bilinmiyor.
Son araştırmalara göre dünyada her 68 çocuktan birinde otizme rastlanıyor. Bu nedenle erken çocukluk döneminde çocukların yakından izlenmesi gerekiyor.
OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çocuğunuzla ilgili, aşağıda belirtilen durumları gözlemliyorsanız otizmden kuşkulanabilir, bir uzmana danışabilirsiniz.
- Çocuğun davranışları ve gelişimi, diğer çocuklardan farklıysa,
- Karşısındakiyle göz göze gelemiyorsa,
- Adı ile seslenilince bakmıyorsa,
- Sürekli zıplamak ve sallanmak gibi hareketler yapıyorsa,
- Konuşmada geriyse,
- Bazen duymuyor gibi davranıyorsa,
- Bazı kelimeleri veya motor davranışları (el, kol hareketleri, mimikler gibi) sürekli tekrarlıyorsa kesin olmamak ile birlikte çocukta otizm olabilir.
OTİZM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Otizmi tamamen ortadan kaldıracak bir ilaç ve tedavi yöntemi yok. Ancak erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle otizmli çocuklar çok önemli gelişmeler gösterebiliyor.
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