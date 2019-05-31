31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki milyonun üstünde nüfusa sahip Antalya, yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 650 bine yakın yatak kapasitesinin yanı sıra, yazlıkçı, günübirlik gelenler, dost ve akraba ziyaretçileriyle 2 milyon kişiyi misafir edecek.
Kamu çalışanlarının idari izinle birlikte toplam 9 gün tatil yapacağı Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp 9 Haziran Pazar günü son erecek. Ülke genelinde büyük hareketliliğin yaşanacağı bayram tatilinde en çok ilgi gören kent ise turizmin başkenti Antalya.
2 milyonun üstünde nüfusu olan kentin bayram tatilinde, nüfusuna yakın oranda hem yabancı hem yerli turist misafir etmesi bekleniyor.
Antalya'da toplam yatak kapasitesinin 650 bine yakın olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 100'e yakın doluluğa ulaşıldığını söyledi.
'TURİZM HAREKETLİLİĞİ 1.5- 2 MİLYONU BULUR'
Ziyaretçilerin yüzde 20'sini yerli, yüzde 80'ini ise yabancı turistlerin oluşturduğunu kaydeden Ayık, Antalya'da yazlığı ve evi bulunan çok sayıda insan olduğuna da dikkat çekerek, "Yazlıkçılar, arkadaş-akraba ziyaretçileri ve özellikle çevre illerden günübirlikçileri de düşündüğümüz zaman bayramdaki turizm hareketliliği 1.5- 2 milyonu bulur" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmasına göre bayramlarda akraba-memleket ziyaretleri diye adlandırılan seyahatlerin yüzde 69'unun tatil amaçlı olduğunun belirtildiğini kaydeden Ayık, "Antalya bu bayramda nüfusuna yakın oranda tatilci ağırlayacak. Misafirlerimizin mutlaka trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Ayrıca, seyahat planlamasını henüz yapmayanların alımlarını acente belgeleri olan yerlerden yapmaları da dolandırılmamaları açısından önemli. Bayramın en yoğun geçeceği illerden biri Antalya. Hâlâ belli yerlerde yer bulunabilir ama her geçen gün zorlaşıyor" diye konuştu.
SADECE OTELLERDE 700 BİN TURİST
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, bayram tatilinde doluluk oranlarının bazı tesisler ve bölgelerde yüzde 100, bazılarında ise yüzde 90-95 seviyelerinde olduğunu belirtti.
Yağcı, 9 günlük bayram tatilinde 3-4 gün, 1 hafta süreli tatiller düşünüldüğünde otellerde tatil yapacak kişi sayısının yerli ve yabancı 700 binin üzerinde olacağını söyledi.
Bayram tatilinin yaklaşık 2 ay öncesinden ilan edilmesinin daha ekonomik seyahat satın almaları sağladığını kaydeden Yağcı, "Bu durum gerçekten tatilcilere fırsat verdi. Tatil planları yapmalarını, tatil yapmak istedikleri bölgeyi ve oteli seçmelerini kolaylaştırdı. Bunun faydasını da turizm sektörü olarak gördük" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!