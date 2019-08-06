06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YKS ek tercihler ne zaman? 2019 YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? soruları üniversite adayı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmelerde şansını deneyecek. İşte ÖSYM 2019 YKS ek yerleştirme detayları...
ÖSYM YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS Ek yerleştirme tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak.
YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. YÖK ATLAS üzerinden kontenjan detaylarına ulaşabilirsiniz.
YKS 2019 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461’ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!