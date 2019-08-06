YKS ek tercihler ne zaman? 2019 YKS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? soruları üniversite adayı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmelerde şansını deneyecek. İşte ÖSYM 2019 YKS ek yerleştirme detayları...

ÖSYM YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS Ek yerleştirme tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak.

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK'ün YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans programlarında boş kontenjanlarda geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandı, 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. YÖK ATLAS üzerinden kontenjan detaylarına ulaşabilirsiniz.

YKS 2019 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461’ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak