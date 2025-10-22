Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2026 YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman?

        ÖSYM sınav takvimi: YKS, MSÜ, DGS, ALES, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman?

        Sınav takvimi için geri sayım sürerken, YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ gibi önemli sınavların tarihleri büyük merak konusu haline geldi. Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru ve sınav tarihlerini planlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi takvimi yayımlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi önemli sınavlara hazırlanan milyonlarca aday, yeni takvimin açıklanmasıyla birlikte planlarını netleştirmeye başladı. Eğitimden kariyer yolculuğuna uzanan bu süreçte adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merakla araştırıyor. İşte bilgiler...

        • 2

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

          2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

        • 3

          2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

        • 4

          ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa