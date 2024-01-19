ÖSYM sınav takvimi ile sınavların yapılacağı ve başvuruların alınacağı tarihler yeniden gündemde. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Yapılan açıklamaların ardından 2024 ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte merak edilen soruların yanıtları...