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ÖSYM sınav takvimi 2022: KPSS, YÖKDİL, ALES, DGS, YDS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM sınav takvimi 2022: ALES, YKS, KPSS, YDS ve diğer ÖSYM sınavları ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi bu sene sınava girecek adayların gündeminde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan KPSS, ALES, YKS, MSÜ başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. Peki, ÖSYM YKS, MSÜ, YDS, DHBT, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL, DİB-MBSTS, TUS, e-YDS sınav tarihleri ne, başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri 2022...

11.02.2022 - 13:31 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 

    2022-ALES/1

    SINAV TARİHİ: 17.04.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 21.02.2022 - 03.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.05.2022

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 

    2022-ALES/2

    SINAV TARİHİ: 21.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 

    2022-ALES/3

    SINAV TARİHİ: 20.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022

  • 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 05.01.2022

    (e-YDS 2022/1 İngilizce)

     

    SINAV TARİHİ: 29.01.2022 

    BAŞVURU TARİHİ: 05.01.2022 - 20.01.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 29.01.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/2 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 19.02.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 26.01.2022 - 10.02.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 19.02.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/3 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 19.03.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 23.02.2022 - 10.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 19.03.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

    (e-YDS 2022/4 Farsça

     

    SINAV TARİHİ: 16.04.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 18.02.2022 - 07.04.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.04.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 07.04.2022

    (e-YDS 2022/5 Yunanca-Bulgarca)

     

    SINAV TARİHİ: 17.04.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 18.02.2022 - 07.04.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 17.04.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

    (e-YDS 2022/6 İspanyolca/İtalyanca)

     

    SINAV TARİHİ: 21.05.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 18.02.2022 - 12.05.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 21.05.2022

     

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/7 Almanca/Fransızca)

    SINAV TARİHİ: 28.05.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 27.04.2022 - 18.05.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 28.05.2022

     2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/8 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 25.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.06.2022 - 16.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 25.06.2022

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/9 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 23.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 29.06.2022 - 13.07.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 23.07.2022

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 30.06.2022

    (e-YDS 2022/10 Arapça/Rusça)

    SINAV TARİHİ: 24.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 30.06.2022 - 13.07.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 24.07.2022

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/11 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 10.09.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 27.07.2022 - 01.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 10.09.2022

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 

    (e-YDS 2022/12 İngilizce) 

    SINAV TARİHİ: 12.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 28.09.2022 - 03.11.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.11.2022

    2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

    (e-YDS 2022/13 İngilizce)

    SINAV TARİHİ: 03.12.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 09.11.2022 - 4.11.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 03.12.2022

  • Dikey Geçiş Sınavı 

    2022-DGS 

    SINAV TARİHİ: 03.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 13.05.2022 - 23.05.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 12.08.2022

  •  Kamu Personel Seçme Sınavı

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı 

    2022-KPSS Ön Lisans 

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı 

    2022-KPSS Ortaöğretim

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

    Kamu Personel Seçme Sınavı 

    2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

  • Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 

    2022-Arabuluculuk

    SINAV TARİHİ: 26.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 10.05.2022 - 17.05.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 26.07.2022

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