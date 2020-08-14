ÖSYM sınav başvurusu HES kodu nasıl alınır? sorusu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün resmi Twitetr hesabı üzerinden yaptığı son açıklamanın ardından gündeme geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, bundan sonra ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini duyurdu. ÖSYM HES kodu ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖSYM SINAV BAŞVURULARIN HES KODU ZORUNLULUĞU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.