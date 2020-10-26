ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLA

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.