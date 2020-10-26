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ÖSYM KPSS önlisans soru kitapçığı yayınlandı! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kamu personeli olmak isteyen aday dün KPSS önlisans sınavına girmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

26.10.2020 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
ÖSYM KPSS önlisans soru kitapçığı yayınlandı! KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLA

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

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