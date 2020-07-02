ÖSYM KPSS başvurusu nasıl yapılır? soruları, adayların gündeminde. ÖSYM son dakika haberi olarak 2020 KPSS başvuru kılavuzunu an itibariyle erişime açtı ve memur hayali kuran adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden başvurularını yapabilecek. Diğer yandan ise adaylar hem KPSS başvuru tarihlerini hem de KPSS başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM 2020 KPSS başvuru ayrıntıları haberimizde.
ÖSYM 2020 KPSS BAŞVURU EKRANI
2020 KPSS sınavı için başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte 2020 KPSS başvuru ekranı...
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 KPSS başvuru ücreti her oturum için 80 TL olarak belirlendi.
KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2020?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2020
KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,
KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.
KPSS GEÇ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN 2020
ÖSYM'nin hazırladığı sınav programına göre KPSS geç başvuru tarihi 22 Temmuz'da olarak belirlendi. Sonuçlar ise 22 Ekim'de açıklanacak.
KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2020
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
SINAVDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU OLACAK?
"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."
SINAV GÜNLERİ ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK MI?
"İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir."
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