EKYS sınav sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki sorular adaylar tarafından merak konusu oldu. 15 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. ÖSYM sınav takviminde 2020 EKYS sınav tarihini açıklamıştı. İşte detaylar...

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takviminde EKYS sınav sonuçlarının 9 Nisan 2020'de açıklacağını bildirdi fakat sonuçlar henüz erişime açılmamıştır. Sonuçlar açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.