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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı

        YKS sonuçlarına nereden bakılır? İşte YKS sınav sonuç sorgulama ekranı

        YKS'nin tamamlanmasıyla başlayan bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 milyondan fazla adayın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi. Peki, YKS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:22
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        • 1

          Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını bildirdi. Peki, YKS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı.

        • 2

          YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024

          YKS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarınızı sorgulayabileceğiniz linke ulaşabilirsiniz.

          YKS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        • 3

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 YKS kılavuzunda tercih dönemi için verilen kesin bir tarih yok. Ancak ÖSYM Temmuz ayı içerisinde tercih kılavuzunu yayınlanacağını belirtiyor. Tercih tarihleri ve kaç gün süreceği de önümüzdeki günlerde netleşecek.

        • 4

          YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        • 5

          Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

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