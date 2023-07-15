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        ÖSYM açıkladı! DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz 2023 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav için sayılı günler kala adaylar DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte, DGS sınav sonuçlarına dair detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 00:37
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        • 1

          İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yılık lisans programı eğtimine tamamlamak isteyen adaylar 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 10.15'te DGS sınavına girecek ve 135 dakika süre tanınacak.

        • 2

          DGS SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

          Sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan oluşan 100 adet soru sorulacak. Uygulanacak test çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

        • 3

          DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınava sayılı günler kala adaylar aynı zamanda DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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