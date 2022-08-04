YKS tecih sonuçları üniversite sınavına katılım gösteren adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 5 Ağustos'ta son bulacak olan YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte üniversite sınavı YKS tercih dönemine ilişkin tüm merak edilenler...