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        ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği bilgisinde hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:39
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        ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı!
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

        Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

        Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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