ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı!

ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı!

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak. 2024-YKS: Okul Birincisi Olan Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki Okul Birinciliği Bilgilerini Kontrol Etmelerihttps://t.co/CsFWZBLSZx pic.twitter.com/Wk9WEmjaAA — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 16, 2024