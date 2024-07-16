ÖSYM'den açıklama geldi: YKS tercihleri için tarih verildi! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin merak ettiği sorunun cevabını verdi. Ersoy, bugün yaptığı açıklamada YKS tercih sürecine dair merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar!
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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler gözlerini ÖSYM'den gelecek tercih dönemi açıklamalarına çevirmişti. ÖSYM başkanı Ersoy konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler!
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YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.
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ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!
ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih dönemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Kıymetli adaylar, 2024-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak."
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"UZMAN DESTEĞİ ALMAYI İHMAL ETMEYİN!"
Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum."