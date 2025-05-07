ÖSYM Başkanı Ersoy'dan bu yıl bir kez daha yapılacak YDS'ye ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan bu yıl bir kez daha yapılacak YDS'ye ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy, KDK'nın başvuru üzerine ÖSYM'ye verdiği tavsiye kararının ardından bu yıl bir kez de temmuzda yapılması kararı alınan YDS'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

e-YDS uygulamasına başvurusunu yapamayan ve haziran ayı içerisinde sınav yapılmasını talep eden bir adayın KDK'ya başvurusu üzerine alınan tavsiye kararının incelendiğini, teknik olarak bir mahsuru olmadığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ersoy, şu ifadelere yer verdi: "Tavsiye kararı daha da genişletilmiş, sınırlı sayıda kontenjanı olan e-YDS yerine, her ilde uygulanan ve kontenjan sınırı olmayan kağıt tabanlı dil sınavı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereği sınav takvimine eklenen 2025-YDS/İngilizce, 5 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanacaktır."

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Başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı sınavın kapsamı sadece İngilizce olacak.