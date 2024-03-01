ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Takvim ile beraber YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de netlik kazandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adayları sınav tarihlerini araştırıyor. İşte "ÖSYM 2024 sınav takvimi ile hangi sınav ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı...