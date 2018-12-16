Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin desteğiyle kurulan ve yeniden yapılanarak Suriye Ulusal Ordusu'nu oluşturan Özgür Suriye Ordusu'ndan ( ÖSO) Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

REUTERS DÜNYAYA DUYURDU

İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberine göre Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

CEPHELER: MENBİÇ, TEL ABYAD VE RESULAYN

Alman yayın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Hamud operasyonun, "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resulayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarındaki operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

"FIRAT KALKANI" VE "ZEYTİN DALI" BİRLİKTE YAPILMIŞTI

Türkiye, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak "Fırat Kalkanı" ve 2018 yılında Afrin’de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekâtlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde ÖSO ile gerçekleştirmişti.

7 YILDIR EĞİTİM ALIYOR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 29 Temmuz 2011 tarihinde Riyad el-Esad liderliğinde Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı olarak kuruldu. Suriye Arap Cumhuriyeti'ni ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek için silahlı mücadeleden yana olduğunu açıkladı. ÖSO'ya bağlı üyelerin geneli, Beşar Esad'a bağlı Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan asker ve subaylardan oluşmaktadır. Suriye Ulusal Ordusu'nun ne kadar üyesi olduğu tam olarak bilinmemekte fakat kendileri tarafından internet üzerinden yapılan açıklamada üye sayısını 40 bin olarak belirtmektedir.