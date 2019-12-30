30 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk yarının son maçında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, devre arasına 13 puanla 15. sırada girdi.
Başkent ekibi sezonun 17 maçlık ilk bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği için mor-sarılı ekibe üç puan silme cezası verdi.
TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI 22.7
Sözleşmesi biten oyuncularıyla yeniden anlaşmayan, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayıran başkent ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremedi.
Sezona teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla başlayan Osmanlıspor, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Yaş ortalaması 22,7 olan başkent ekibi, 6. haftadan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabildi.
Mor-sarılılar, ligde son galibiyetini ise 9. haftada sahasında 2-1'lik skorla Akhisarspor karşısında elde etti.
DALCI GİTTİ, TAŞDEMİR GELDİ
Akhisarspor galibiyetinin ardından üst üste 4 maçını kaybeden Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılırken, göreve İsmet Taşdemir getirildi.
Mor-sarılılar, Taşdemir yönetiminde ilk devrenin son 4 haftasında galibiyet özlemini dindiremese de bu süreçte sadece 1 mağlubiyet yaşadı.
Başkent ekibi, böylece ilk devrenin son 8 haftasında sahadan üç puanla ayrılamadı.
EN GOLCÜSÜ MERTAN
TFF 1. Lig'in ilk yarısında 18 gol atan Osmanlıspor, kalesinde ise 26 gol gördü.
Osmanlıspor'da ilk devrenin en golcü futbolcusu Mertan Caner Öztürk oldu. 15 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, fileleri 5 kez havalandırdı.
Başkent temsilcisinde en fazla süreyi ise 16'şar maçta 90'ar dakika sahada kalan Eric Ayuk ve Atakan Rıdvan Çankaya aldı.
"YÖNETİMİMİZ TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"
Teknik direktör İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için uğraştığını söyledi.
Sezonun ilk yarısında genç futbolcuların fazla olması nedeniyle tecrübe eksikliği sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Taşdemir, "Genç ve dinamik bir takımız ancak tecrübe eksikliğinden dolayı basit hatalar yapabiliyoruz." dedi.
Genç ekip olmanın avantajı kadar dezavantajının bulunduğunu dile getiren Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Yönetimimiz transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor. Transferi açabilirsek yapacağımız takviyelerle yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz. Kadromuzun sınırlı olması nedeniyle alternatif oyuncu konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Öncelikle devre arası hazırlık sürecini iyi geçirmeliyiz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Osmanlıspor izletmek istiyoruz. Transfer yasağını açamasak da oyuncularımıza güveniyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!