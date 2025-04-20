Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Osmanlı torununa Fransa'dan onur nişanı | Son dakika haberleri

        Osmanlı torununa Fransa'dan onur nişanı

        Osmanlı Sultanı V. Murad'ın torununun kızı Kenize Murad, Fransa'nın en prestijli nişanı Legion d'Honneur ile onurlandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı torununa Fransa'dan onur nişanı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmanlı Sultanı V. Murad'ın torununun kızı Kenize Murad, Fransa'nın en prestijli nişanlarından biri olan Legion d’Honneur (Onur Lejyonu) ile onurlandırıldı.

        Paris’te düzenlenen törene, edebiyat ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.

        Nişanı, Fransa'nın en saygın edebi kurumlarından Académie Française üyesi olan, Lübnan asıllı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf takdim etti.

        Törenin sonunda ise sahneye dünyaca ünlü ney sanatçısı Kudsi Ergüner çıktı. Fransa’da uzun yıllardır yaşayan gazeteci ve yazar Kenize Murad, özellikle Osmanlı hanedanına ve Ortadoğu tarihine dair çalışmalarıyla tanınıyor.

        Kenize Murad'ın "Saraydan Sürgüne" adlı eseri birçok dile çevrilmiş, geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Habertürk Anasayfa