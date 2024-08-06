Osmanlı'nın Barış Sarayı'na hediyesi Aksaray'da restore ediliyor

"Halının bütün renkleri incelendi. Aslına uygun şekilde ip ve boyalar ayarlandı. Halımızda ezilmeler ve çürümeler vardı. Hasır ve tel atma işlemlerinin ardından düğüm işlemleri yapıldı. Şu anda ustalarımız çalışmalarına devam ediyor. Üzerinde yürüme çok olduğu için halının üzerinde tüy eksilmeleri olmuş. Bunları ustalarımız aslına uygun şekilde tamamladı. Tesviye işleminin ardından halımızın restorasyonu tamamlanacak. Halımızın restorasyon çalışmaları yaklaşık 5-6 ay sonra tamamlanacak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yerini alacak. Halıyı ilk gördüğümde desenleri beni çok etkiledi. Bu desenlerde Hereke halısı görmemiştim. Halı hem büyüklük açısından hem de dünyanın hiçbir yerinde olmayan desenleri açısından çok önem taşıyor."