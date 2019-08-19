19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen ve Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden 612 yaşındaki "İnkaya Çınarı", gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde misafir ediyor.
AA'nın haberine göre kuvvetli köklere ve uzun ömre sahip olmasından dolayı Osmanlı'nın kuruluşunda en önemli simgeler arasında bulunan çınar ağaçları, payitahtın dört bir yanında tarihe tanıklık ediyor.
Kentin "Yeşil Bursa" olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar arasında simgelerden olan Uludağ yolundaki 612 yaşındaki "İnkaya Çınarı", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl binlerce kişiyi yaklaşık 1,5 dönümlük gölgesinde ağırlıyor.
Tarihi çınar, adını aldığı 80 haneli İnkaya Mahallesi sakinlerinin de geçim kaynağı haline geldi.
Çınarı görmeye gelenler, mahallede yaşayanlar tarafından açılan hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, bölgedeki kadınlar da gözleme ve el işi örgüleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
"80 HANELİK KÖYÜMÜZ ÇINARIN NİMETLERİNDEN FAYDALANIYOR"
İnkaya Mahallesi Muhtarı Özkan Boz, eskiden köy statüsünde olan mahallenin tarihinin Osmanlı Padişahı 1. Murad dönemine dayandığını söyledi.
Çınarın da Osmanlı'nın kuruluş döneminde dikildiğini belirten Boz, "Çınarın altında ağacı besleyen iki kaynak suyu var. Korunup kollanarak bu hale geldi. 80 hanelik köyümüz çınarın nimetlerinden faydalanıyor. Burada yaşayan vatandaşlar ürettiklerini satıyorlar, dükkan açıp hediyelik eşya satıyorlar. 'Bir ağaç köyü besliyor' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Boz, ağacın büyüklüğü ve şekliyle dünyadaki ender çınarlardan olduğunu dile getirdi.
Çınarın gölgesinin 1,5 dönüm civarında olduğunu aktaran Boz, "Osmanlı'nın kolları gibi. Her tarafa kollarını açmış. Mahallemizi de kollarının altına aldı. İnkaya Çınarı'na yerli ziyaretçilerin yanı sıra Arap ve Avrupalılar yoğun ilgi gösteriyor. Her şey yerinde güzel. Ağacımızı koruyup kollamaya çalışıyoruz. Gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" dedi.
"DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇINARI GÖRMEYE GELENLER VAR"
İnkaya sakinlerinden Melahat Önderöver de buraya 29 yıl önce gelin olarak geldiğini belirtti.
Tarlasında ürettiği meyve ve sebzeleri çınarı görmeye gelenlere satarak geçimini sağladığını anlatan Önderöver, "Sadece biz değil, hediyelik ürünleri aldığımız toptancılar bile çınardan faydalanıyor ayrıca mahalle sakinleri ürettiklerini satıyor. Dünyanın her yerinden çınarı görmeye gelenler var" diye konuştu.
Cemal Engin ise çınar sayesinde mahallenin kaderinin değiştiğini, İnkaya sakinlerinin ana geçim kaynağının turizm olduğunu vurguladı.
İskender Şekerci 7 yıldır hediyelik eşya dükkanı işlettiğini aktararak, "Çınar bir doğa harikası. Köyümüze resmen hayat verdi. Köylümüz çınar sayesinde ürettiği ürünü rahatlıkla satabilir hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.
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