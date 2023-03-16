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Osmanlı mutfağından bugünlere gelmiş! İşte ziyafet sofralarına layık şekerpare tatlısı…

Ramazan için sayılı günler kala, lezzetli sofralar hazırlamak isteyen kişilerin araştırmaları hız kazandı. Hafif şerbetli tatlılar arasında en çok sevilenlerden ve Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş olan şekerpare tatlısının orijinal tarifini sizler için derledik.

Giriş: 16.03.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi, Ramazan günlerinin yaklaşmasıyla birlikte iftar sofraları hazırlayacak olan kişilerin araştırma konularından biri oldu. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler...

  • ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

    125 gram oda ısısında margarin
    Yarım su bardağı pudra şekeri
    3 çorba kaşığı silme irmik
    1 adet yumurta
    1, 5-2 su bardağına yakın un
    1 paket vanilya
    1 çay kaşığı silme kabartma tozu
    1 çay bardağı fındık

    Şerbeti için:

    2 su bardağı şeker
    3 su bardağı su
    4-5 damla limon suyu

  • ŞEKERPARE TARİFİ

    Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.

    Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz.

    İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.

    Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.

    Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.

    Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

    180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.

    Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.

    İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

    Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.

    Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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