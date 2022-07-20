İşte, Osmanlı Devleti dağılma dönemi padişahları icraatları hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları
Sırasıyla, dağılma dönemi Osmanlı padişahları isimleri şu şekildedir:
- 4. Mustafa (1807 – 1808)
- 2. Mahmud (1808 – 1839)
- Abdülmecid (1839 – 1861)
- Abdülaziz (1861 – 1876)
- 5. Murat (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
- 2. Abdülhamid (1876 – 1909)
- 5. Mehmed Reşat (1909 – 1918)
- Mehmed Vahideddin (1918 – 1922)
4. Mustafa (1807 – 1808)
- 1779 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
- Saltanatı boyunca imparatorluk içinde yaşanan karışıklıklar ile mücadele etmiştir.
- Tahta çıkışıyla birlikte devlet otoritesinde büyük bir çöküş meydana gelmiştir.
- Yeniçerilere büyük tavizler verilmiştir.
- Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için ordusuyla birlikte İstanbul’a gelmiştir fakat başarılı olamamış ve III. Selim öldürülmüştür.
- Bunun üzerine Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı tahttan indirerek yerine II. Mahmud’u çıkarmıştır.
2. Mahmud (1808 – 1839)
- 1785 yılında İstanbul’da doğmuştur.
- İktidarı boyunca Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmıştır.
- 31 yıl boyunca tahtta kalmıştır.
- Gerçekleştirdiği ıslahatlarla Osmanlı Devleti dağılma dönemi padişahları arasında öne çıkmaktadır.
- 1826 yılında Yeniçeri ocağını kaldırarak yerine Asakir-i Mansure-i Muhamediyye ordusunu kurmuştur. Yeniçerilerin kaldırılması, Osmanlı tarihinde Vakay-i Hayriye ismiyle yer almaktadır.
- 1829 yılında çıkarmış olduğu kıyafet kanunuyla devlet görevlilerinin sarık, kavuk ve şalvar giymeleri yasaklanmış; yerine fes, pantolon ve ceket giyilmesi emredilmiştir.
- 1831 yılında nüfus sayımı yapılmıştır
- Divan teşkilatı kaldırılarak yerine nazırlık (bakanlık) sistemi kurulmuştur.
- Takvim-i Vekayi adında ilk resmi gazete çıkarılmıştır.
- Bugünkü Yargıtay’ın temeli sayılan Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye kurulmuştur.
- İlköğretim İstanbul’da zorunlu hale getirilmiştir.
- Müsadere usulü kaldırılmıştır.
- Medreselerin yanına batılı tarzda eğitim veren yeni okullar açılmıştır.
- Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.
- Harbiye ve Tıbbiye açılmıştır.
- Posta teşkilatı kurulmuştur.
- Yalova’da kumaş fabrikası kurulmuştur.
Sultan Abdülmecid (1839 – 1861)
- 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
- Osmanlı Devleti’nin 31. padişahıdır.
- 1839 yılında; Avrupalıların, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engellemek ve ülkedeki azınlıkların imparatorluğa olan bağlılığını arttırmak amacıyla Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.
- Islahatları gerçekleştirmek üzere Meclis-i Ali Tanzimat kurulmuştur.
- Fransa’dan ceza ve ticaret kanunu alınmıştır.
- İltizam sisteminin kaldırılmasının ardından, vergileri toplamak amacıyla Muhasıllık Meclisleri kurulmuştur.
- Askerlik zorunlu hale getirilmiştir.
- 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı ile bütün dini unsurlara eşit vatandaşlık hakları sağlanmıştır.
- 1856’da Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi kaldırılmıştır.
- İl Genel Meclisleri kurulmuştur.
- Jandarma ve polis teşkilatı kurulmuştur.
- Mülkiye kurulmuştur.
- Kız öğrencilerin eğitim görebilecekleri kız rüşdiyeleri kurulmuştur.
- Darülmuallimin ismiyle erkek öğretmen okulu açılmıştır.
- Kaime adıyla ilk kağıt para basılmıştır.
- 1847 yılında, Bank-ı Dersaadet adıyla ilk özel banka açılmıştır.
- 1851 yılında Encümen-i Daniş adıyla ilk bilim kurulu oluşturulmuştur.
- 1854 Kırım Savaşı esnasında tarihte ilk kez İngiltere’den dış borç alınmıştır.
- 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarılmıştır.
- 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı yapılmıştır.
Sultan Abdülaziz (1861 – 1876)
- 1830’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
- Avrupa’yı ziyaret eden ilk Osmanlı padişahıdır.
- Hükümdarlığı boyunca donanmanın modernize edilmesi için çaba göstermiştir.
- 1863 yılında ilk kez posta pulu basılmıştır.
- Yine 1863’te Bank-ı Osmani-i Şahane (Osmanlı Bankası) kurulmuştur.
- 1864 senesinde, Osmanlı donanması ilk kez zırhlı bir savaş gemisine sahip olmuştur.
- Yine 1864 yılında vilayet meclisleri oluşturulmuştur.
- Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) 1865 yılında açılmıştır.
- 1868 senesinde Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) açılmıştır.
- Yine 1868 yılında, günümüzde Yargıtay’a karşılık gelen Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.
- Aynı yıl, Şuray-ı Devlet (Danıştay) kurulmuştur.
- Darülmuallimat adıyla kız öğretmen okulu açılmıştır.
- İlk modern itfaiye teşkilatı kurulmuştur.
5. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
- 1840 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
- Osmanlı tarihinde, en az süre tahtta kalmış olan padişahtır.
- Hükümdarlığı 93 gün sürmüştür.
- Akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesi ile tahttan indirilmiştir.
2. Abdülhamid (1876 – 1908)
- 1842 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
- 1876 tarihinde ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edilmiştir ve I. Meşrutiyet dönemi başlamıştır.
- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1877 – 1878 Rus Savaşı (93 Harbi) yaşanmıştır. Savaş sonunda önce Ayestefanos; arkasından da onun yerine geçecek Berlin Antlaşması imzalanmıştır.
- Rus Harbi bahane edilerek 1878 yılında Kanun-i Esasi askıya alınmış ve I. Meşrutiyet dönemi sona ermiştir.
- 1880 yılında Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulmuştur.
- 1881 yılında, devletin borçlarını denetleyen Duyun-i Umumiye kurulmuştur.
- Yönetim merkezi Yıldız Sarayı’na taşınmıştır.
- Doğuda çıkan Ermeni isyanlarını bastırmak amacıyla Hamidiye Alayları kurulmuştur.
- Berlin – Bağdat demiryolu yapımına başlanmıştır.
- Yazar kadrosunun tamamı kadın olan ilk kadın dergisi Şükufezar bu dönemde çıkarılmıştır.
- Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar) kurulmuştur.
- Şam ile Medine’yi birbirine bağlayan Hicaz demiryolu yaptırılmıştır.
- Haydarpaşa Garı inşa edilmiştir.
- Tahta geçtiğinde 250 olan rüşdiye (ortaokul) sayısını 900’e; 6 olan idadi (lise) sayısını 109’a çıkarmıştır. Bu özelliği sebebiyle ‘’Maarifperver Padişah’’ (eğitim sever) olarak değerlendirilmektedir.
- 1899 yılında Şişli Etfal Hastanesi kurulmuştur.
- 1906 yılında Darülaceze kurulmuştur.
- 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.
- 1909 yılında tahttan indirilmiş yerine V. Mehmed geçmiştir.
5. Mehmed Reşad (1909 – 1918)
- 1844 yılında İstanbul’da doğmuştur.
- Osmanlı padişahıdır.
- 1911 yılında Trablus ve Bingazi, İtalyanlar tarafından işgal edilmiş ve ardından iki devlet arasında Trablusgarp Savaşı yaşanmıştır.
- 1912 ile 1914 yılları arasında süren I. ve II. Balkan Savaşları bu dönemde gerçekleşmiştir.
- 1913 senesinde Bab-ı Ali Baskını gerçekleşmiş ve İttihat ve Terakki, yönetimi ele geçirmiştir.
- 1914 yılında I. Dünya Savaşı başlamış ve 1918 yılına kadar sürmüştür.
- 5. Mehmed, 1918 yılında 73 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Mehmed Vahideddin (1918 – 1922)
- 1861 yılında İstanbul’da doğmuştur.
- Osmanlı Devleti’nin 36’ncı ve son padişahıdır.
- 1918 yılında I. Dünya Savaşı’nda mağlup olan Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamış ve Osmanlı Devleti fiilen tarih sahnesinden silinmiştir.
- İngilizler 1920 yılında Meclis-i Mebusan’ı dağıtmışlardır.
- Mehmed Vahideddin, 1926 yılında İtalya’da vefat etmiştir.
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