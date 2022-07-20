İşte, Osmanlı Devleti dağılma dönemi padişahları icraatları hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Padişahları

Sırasıyla, dağılma dönemi Osmanlı padişahları isimleri şu şekildedir:

4. Mustafa (1807 – 1808)

2. Mahmud (1808 – 1839)

Sultan Abdülmecid (1839 – 1861)

Sultan Abdülaziz (1861 – 1876)

5. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

2. Abdülhamid (1876 – 1908)

5. Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Mehmed Vahideddin (1918 – 1922)