Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Osmanlı'da basılan ilk kitap Küçükçekmece'de sergileniyor

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde, 1729'da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen Vankulu Lügatı sergileniyor

Giriş: 27.01.2023 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
Osmanlı'da basılan ilk kitap Küçükçekmece'de sergileniyor
AA

Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım eserleri kitapseverlerle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1729'da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen Vankulu Lügatı ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück'ün Vita Nova isimli imzalı kitabı müzede sergileniyor.

Yazar ve kitap koleksiyoneri Selçuk Altun'un kütüphanesinden 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca kitap tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 kitap yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki müze, pazartesi hariç her gün 10.00-20.00'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ermenistan ile AB arasındaki temaslar artıyor
Ermenistan ile AB arasındaki temaslar artıyor
Kremlin: ABD'nin Wagner suçlamaları asılsız
Kremlin: ABD'nin Wagner suçlamaları asılsız
"Jet Fadıl" ile yeğeni dolandırıcılıktan tutuklandı!
Evde eşit kollu terazi nasıl yapılır?
Evde eşit kollu terazi nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.