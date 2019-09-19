Osmanlı akıncılarının filmi

Osmanlı akıncıları, 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sinemaya taşınıyor. İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikâyeleri 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' adlı sinema filmiyle beyazperdeye yansıyacak.

Proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan filmi Kamil Aydın yönetirken başrolleri Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Eren Vurdem, Levent Özdilek, Ebru Özkan, Selda Alkor, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu paylaşıyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyasıyla Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da gösterime girecek.

Dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler...