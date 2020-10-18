Bülent Mert idaresindeki 27 BM 961 plakalı otomobil, Düziçi Yarbaşı yolu Ellek Kavşağı'nda, Abdullah Şanal'ın kullandığı 79 DY 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fadime Mert hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.