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        Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye haberleri: Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!

        Osmaniye'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Olayda 21 yaşındaki Ali M. tartıştığı annesi Nura Zemzem'i darp etti. Saldırgan daha sonra dövdüğü annesini boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:11
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        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
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        Osmaniye'de Ali M. (21), tartıştığı annesi Nura Zemzem’i (40) dövdükten sonra boğdu.

        DHA'nın haberine göre kan donduran olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
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