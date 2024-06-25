Osmaniye'de temel kazısında bulunan mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor

Bu da Gaziantep'teki Zeugma'nın hem dönemsel olarak yakın, erkencil dönem olması hem kullanılan işçiliğin kalitesinin yüksek olması mozaiklerde yeri geldiği yerlerde mavi ve sarı renklerin cam olarak kullanılması, bunlar neredeyse Zeugma'ya eş değer kalitede bir mozaikli taban alanı olduğunu göstermekte."