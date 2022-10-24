Osmaniye'de sarp arazideki yangında ikinci gün!

AA'da yer alan habere göre, Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.

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