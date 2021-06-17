Osmaniye'de orman yangını

İlçeye bağlı Mehmetli Beldesi Kölete mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 70 işçiyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; yaklaşık 2,5 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.