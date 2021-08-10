Havaya ateş açıldı, balkondaki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.

Bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.