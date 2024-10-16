Osmaniye'de geri manevra yapan vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Ali A. idaresindeki vinç, Osmaniye-Düziçi kara yolu Çamiçi mevkisinde geri manevra yaptığı sırada şantiyede çalışan işçi Özcan Can'a (50) çarptı.
Vincin altında kalarak ağır yaralanan Özcan Can, sağlık ekiplerince götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.