İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçlarından 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Y.Y'nin Kümbet köyünde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Y.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.