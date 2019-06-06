Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? sorusu İzmit Körfezi'nden feribot sırası beklemeden geçiş imkanı sağladığı için araştırılıyor. 9 günlük bayram tatilinde özellikle İstanbul'dan yoğun şekilde şehir dışına çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oluyor. Feribot gibi sıra beklenilen yerlerde bu yoğunluk daha da artıyor. Bu yüzden pek çok sürücü Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeyi düşünüyor. İşte Osmangazi Köprüsü ve Avrasya tünelinin ücret tarifesi...

AVRASYA TÜNELİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi’nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1. sınıf araçlar 103.05 lira

2. sınıf araçlar 164.85 lira

3. sınıf araçlar 195.75 lira

4. sınıf araçlar 259.65 lira

5. sınıf araçlar 327.65 lira

6. sınıf araçlar 72.15 lira

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Altınova – Orhangazi 11.50 lira

Gemlik – Bursa 15.65 lira

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23 lira 30 kuruş, minibüsler için 34 lira 90 kuruş. Avrasya Tüneli'nden bisiklet, motosiklet, otobüs, kamyon, TIR, çekici araç, ikiden fazla aksı bulunan araç, 5000 kg ağırlık sınırı, tehlikeli madde taşıyan araç ve 2,8 metreden yüksek araçlar geçemez.