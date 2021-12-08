Yerel Aktörler bu hafta Bursa’da… Merkez ilçe Osmangazi’de… Konuğum da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar…
Tarihin, kültürün, sanayinin, tarımın kenti Bursa’nın en büyük ilçesi Osmangazi… 1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin de 5. Büyük ilçesi… Sayısız kültürel mirasa sahip, inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Osmangazi, son yıllarda, sahip olduğu tarihi mirası ortaya çıkarma, ihya projeleriyle dikkat çekiyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’la bu projeleri konuştuk. Dündar, bu projeleri ‘tarihi ayağa kaldırma hamlesi’ olarak yorumladı ve tarihi mirası koruyarak modern bir şehir inşa etmeyi amaçladığını anlattı. Başkan Dündar’a “Kentleşme ‘yeşil Bursa’yı betonlaştırıyor mu?” diye de sordum. Elbette sanayiyi, istihdamı da konuştuk…
"134 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ"
Sohbetimizi, 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirdik. Başkan Dündar, 2 yıl önce açılan müzeye 134 ülkeden 1 milyon 100 bin ziyaretçi geldiğini söyledi.
BURSA BETONLAŞIYOR MU?
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a ‘Bursa betonlaşıyor mu?’ diye sordum. Dündar, 1 milyon fidan diktiklerini, bir yandan kentleşirken diğer taraftan da tarihi ve yeşili korumak istediğini dile getirdi.
"VASIFLI KİŞİ, BURSA’DA İŞSİZ KALMAZ"
Başkan Dündar, sanayi şehri Bursa’daki istihdam ihtiyacını da şöyle yorumladı: “Bursa’nın nitelikli çalışana ihtiyacı var. Vasıflı bir kişi, Bursa’da işsiz kalmaz.”
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