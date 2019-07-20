Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşında? soruları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. 2004 yılında Denizli'de aktif siyasi çalışmalara giren Osman Zolan, 2011 yılından bu yana da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyor.

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli’nin Tavas İlçesi’nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi’nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.