Şef Osman Sezener MasterChef'e konuk oluyor: Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef Türkiye'de final için geri sayıma geçildi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu akşamki konuğu Şef Osman Sezener oldu. Türkiye'de bir ilki başararak 3 işletmesiyle 4 Michelin ödülü kazanan Şef Osman Sezener'in hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Masterchef'in konuğu Şef Osman Sezener hayatına dair bilinmeyenler...
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MasterChef yeni bölümünde Şef Osman Sezener'i ağırlıyor. Osman Sezener mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Şef Osman Sezener, yarışmacılardan kendi tabiriyle, 'Bu üçlü çok güçlü' yemeğini yapmalarını istedi. Peki, Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef'in konuğu Şef Osman Sezener nerelerde çalıştı? İşte detaylar...
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ŞEF OSMAN SEZENER KİMDİR?
M. Osman Sezener, 1982'de İzmir'de doğdu ve ailesinin restoran işine ilgi duyarak gastronomi yolculuğuna başladı. İzmir Amerika Koleji’nde başladığı eğitim hayatına, Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği ile devam etti. Ardından New York French Culinary’de öğrenimini sürdürdü. Ege Bölgesi’ne uzanan kökleri ile Osman Sezener, Türkiye'nin malzemelerini ve farklı coğrafyaların lezzetlerini bir araya getirme tutkusunu daha ilk günden benimsedi.
Çeşitli ülkelerde ve birbirinden değerli mutfaklarda çalıştıktan sonra İzmir'e dönerek aile restoranını genişletti ve yeni markalar yarattı.
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İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde yer almayı başaran şef Osman Sezener'in işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer "yıldız" ile işaretlendi. Urla'daki yıldız alan restoranı için sürdürülebilir mutfak çalışmaları nedeniyle "yeşil yıldız" da kazanan Sezener'in ailesine ait restoranı da rehberde tavsiye listesinde yer buldu. Şef Sezener, Michelin Rehberi'nin seçkisine İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u eklediği ilk yılda 3 işletmesiyle 4 ödül kazandığını, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
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