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Gezi Parkı davasında tüm sanıklar için beraat kararı verilmesiyle birlikte, iş insanı Osman Kavala hakkında verilen tahliye kararı tartışmalara yol açtı. HSK, beraat kararını veren hakimler hakkında soruşturma başlatırken, Kavala 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

İş insanı Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı sonrası 15 Temmuz soruşturması kapsamında önce gözaltına alınıp ardından da tutuklanması tartışma yarattı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanık beraat etmişti. Davanın tek tutuklu sanığı Kavala için de tahliye kararı çıkmıştı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gezi davasında aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz için savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi.

Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Gezi Olayları" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında" kamu davası açıldığı belirtildi.

HAKİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA

HSK 1. Dairesi durumu değerlendirmek üzere toplandı. Daire, 'beraat' kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu karar sonrası HSK müfettişleri söz konusu hakimler hakkında bir inceleme ve soruşturma yapacak. Karar sürecinde herhangi bir ihmalleri olup olmadığına dair raporlarını HSK 2. Dairesi’ne sunacaklar. HSK 2. Dairesi hakimler hakkında herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde disiplin cezasına hükmedebilecek.

TUTUKLAMA

Osman Kavala, sevk edildiği İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun ardından “Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs” suçundan tutuklandı. Önceki gün saat 15:00’de Gezi davasından tahliye edilen Kavala, yaklaşık 32 saat sonra yeniden cezaevine gönderilmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİR MANEVRAYLA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında, Osman Kavala hakkında verilen beraat ve tahliye kararına ilişkin olarak, "Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından çok önemli. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırma suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı içerideydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar" demişti.

Yargı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bunlar işine gelen yargının verdiği olumlu karara yargı iyi karar verdi derken, işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar. Yargı bir kısmını tahliye etti ama Kavala ile ilgili de bu kararı verdi. Saygı duymaları lazım” ifadelerini kullanmıştı.