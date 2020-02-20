Osman Kavala kimdir? Osman Kavala nereli? soruları Gezi davası için verilen karar ve ardından Kavala'nın yeniden tutuklanması ile gündemde. Osman Kavala, Türkiye'nin ve siyasetin son dönemde tartıştığı isimler arasında yer alıyor. İşte Osman Kavala'nın hayatından detaylar ve Osman Kavala'nın Gezi davası süreci...

OSMAN KAVA KİMDİR?

2 Ekim 1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

OSMAN KAVALA VE GEZİ DAVASI

Çok sayıda gözaltının ve tutuklamanın kaydedildiği Gezi olaylarının ardından açılan ve geçtiğimiz günlerde beraatle sonuçlanan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile başladı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala idi.

İddianamede "darbe teşebbüsü" olarak tanımlanan Gezi Parkı olayları için 16 sanığa Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

OSMAN KAVALA YENİDEN TUTUKLANDI

HSK beraat ile sonuçlanan Gezi davasının 3 hakimi için soruşturma izni verirken, tek tutuklu sanık Osman Kavala için tahliye kararının uygulanacağı gün, Kavala 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.