Osman Başterzi kimdir? AK Parti İzmir Selçuk Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi ismi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile İzmir 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

OSMAN BAŞTERZİ KİMDİR?

Selçuk'ta siyasi partiler içerisinde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nden il yönetim kurulu listesine giren ve en uzun süreyle görevde kalma başarısı gösteren Osman Başterzi, 1959 yılında Aydın'da doğdu. İzmir'de sanayici olan Osman Başterzi, Selçuk'ta da mobilya ve beyaz eşya üzerine ticaret yapmaktadır. İngilizce bilen Başterzi evli ve bir çocuk babasıdır.