Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe'ye tebrik

REKLAM advertisement1

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarı Lacivertlileri tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Şampiyonlar Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımını da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."