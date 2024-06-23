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        Haberler Spor Diğer Yüzme Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti - Diğer Haberleri

        Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:33
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        Bakan Bak'tan Kuzey Tunçelli'ye tebrik!
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        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli'ye tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre Serbest Finalinde 14:55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli’yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”

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