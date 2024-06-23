Osman Aşkın Bak, milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kuzey Tunçelli'ye tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre Serbest Finalinde 14:55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli’yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”